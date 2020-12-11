В работе Google произошел сбой 

Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector

Перебои в работе наблюдались в таких странах, как США, Мексика, Канада, Дания. У пользователей также возникли проблемы с поисковиком (57 процентов жалоб) и входом в аккаунты (42 процента).