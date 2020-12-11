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Москва

В работе Google произошел сбой 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В работе Google произошел сбой
Фото: РИА Новости
Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Перебои в работе наблюдались в таких странах, как США, Мексика, Канада, Дания. У пользователей также возникли проблемы с поисковиком (57 процентов жалоб) и входом в аккаунты (42 процента).
В октябре сообщалось, что власти США решили засудить компанию Google за монополизм в области поисковых сервисов и рекламы. 20 октября Министерство юстиции подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.
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Интернет , Наука и техника , Минюст РФ , Google , Бельгия , Бразилия , Германия , Дания , Казань , Канада , Мексика , Республика Татарстан , США , Япония
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