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Москва

В Чечне раскритиковали «Яндекс. Переводчик» за примеры к слову chechen 

News.ru 20 минут назад
Перевод «Яндекс» слова «chechen» возмутил Чечню
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Журналист из Грозного Милана Мазаева возмутилась тем, что в сервисе «Яндекс. Переводчик» к слову chechen («чеченский») приведены примеры про бандитов и террористов. Примеры некорректных, на её взгляд, вариантов она обнародовала в Twitter.
Среди примеров оказались фразы «чеченский бандит» и «чеченский террорист».

Автор примеров в «Яндекс. Переводчике» — абсолютный ***, хочу вам сказать, — написала Мазаева.

Представители «Яндекса» отреагировали на критику и принесли извинения. «Часть некорректных примеров уже удалили, они не должны появиться снова, а скоро должны исчезнуть и остальные», — было сказано в ответе под публикацией. Компания также поблагодарила женщину за внимательность.
Вскоре Музаева подтвердила, что это на самом деле так.

«Яндекс» ответил на мой пост и ответил за базар, примеры действительно убрали. Это круто. Пойду проверю ещё что-нибудь, — написала она.

Помимо этого, журналист организовала опрос среди пользователей, поинтересовавшись, с чем у них ассоциируется Чечня. Среди вариантов — «Война», «Горы, вкусная еда», «Терроризм», «Бабло, золото, оружие». Музаева пообещала, что ответившим не придётся публично извиняться в телеэфире гостелекомпании «Грозный».
Ранее, как писал NEWS.ru, после замечания главы республики Рамзана Кадырова власти Курчалоя сменили оформление детского игрового центра, где на стенах были нарисованы герои комиксов Marvel: Тор, Железный человек и Капитан Америка. Вместо них на стенах появились изображения героев региона, в том числе его первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Интернет , Общество , Рамзан Кадыров , Яндекс , Грозный , Чеченская Республика
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