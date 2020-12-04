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Путин: искусственный интеллект обеспечит человечеству рывок вперёд 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Путин рассказал о рывке вперед для человечества
Фото: ТАСС
Искусственный интеллект означает возможность нового рывка в развитии всего человечества. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 4 декабря в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
Он отметил, что все сферы жизни — производство, социальную сферу, науку и даже культуру — пропитывают так называемые сквозные технологии. Всё это будет сочетаться между собой. ИИ открывает новые горизонты для целого ряда задач, стоящих перед человечеством.
Вместе с тем, считает Путин, искусственный интеллект сможет помогать человеку, но не сможет его заменить. В конечном итоге все машины, все современные технические средства должен контролировать человек.

«Невозможно отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом», — подчеркнул российский лидер.

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Интернет , Наука , Политика , Технологии , Владимир Путин
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