Назван срок смерти iPhone SE

Оригинальный смартфон от американского производителя Apple — iPhone SE — не получит обновления iOS, пишет издание The Verifier.

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Как стало известно от собеседников издания, намеченное на следующий 2021 год обновление ОС Apple получат все гаджеты. В частности, разработчики "обошли стороной" смартфоны с Face ID: от iPhone X до iPhone 12.

При этом версия iOS 15 будет доступна на гаджеты iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7 и 7 Plus, плеер iPod Touch седьмого поколения.

По мнению экспертов, выпущенный в продажу весной текущего 2020 года iPhone SE получит новую версию операционки, но оригинальная модель может останется без поддержки. Инсайдеры издания заявляют, что это фактически означает смерть iPhone SE.

Не получат обновления и "старики", выпущенные компанией ранее 2015 года. Обновления iOS 15 можно будет поставить на модели 2016 года и моложе, начиная от iPhone 7 и 7 Plus.

"IOS 14 — это, по сути, последнее крупное обновление для упомянутой серии устройств, поскольку эти устройства перестанут получать обновления и будут ограничены только обновлениями безопасности", — отмечает издание.