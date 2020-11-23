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Россия потратит 7,5 миллиарда рублей на 32-ядерный «Эльбрус» 

Lenta.ru 2 часа назад
Россия потратит 7,5 млрд на 32-ядерный «Эльбрус»
Фото: РИА Новости
Минпромторг России заказал разработку нового процессора «Эльбрус» за 7,5 миллиарда рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
По условиям конкурса, исполнитель должен разработать универсальный 32-ядерный микропроцессор для создания типоряда вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и систем хранения данных высшего уровня производительности и супер-ЭВМ.
В материалах заявки говорится, что микропроцессор «Эльбрус-32С» будет иметь производительность терафлопового и петафлопового диапазонов. Новая разработка будет использоваться для оснащения промышленных и специальных систем, учреждений РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, искусственного интеллекта. Диапазон рабочих температур «Эльбруса-32С» составит от минус 60 до плюс 90 градусов.
По условиям конкурса исполнитель должен будет привлечь к работе над тендером субъекты малого предпринимательства, или социально ориентированную некоммерческую организацию в объеме 15 процентов от стоимости контракта, или же сам должен относиться к этим организациям.
В начале года стало известно, что на компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус» нашелся первый покупатель. Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что технику стоимостью до 1,08 миллиарда рублей готовы приобрести РЖД. Заказчик потребовал поставить 15 тысяч компьютеров.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Минпромторг , РАН , РЖД
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