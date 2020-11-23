Россия потратит 7,5 млрд на 32-ядерный «Эльбрус»

Минпромторг России заказал разработку нового процессора «Эльбрус» за 7,5 миллиарда рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

По условиям конкурса, исполнитель должен разработать универсальный 32-ядерный микропроцессор для создания типоряда вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и систем хранения данных высшего уровня производительности и супер-ЭВМ.

В материалах заявки говорится, что микропроцессор «Эльбрус-32С» будет иметь производительность терафлопового и петафлопового диапазонов. Новая разработка будет использоваться для оснащения промышленных и специальных систем, учреждений РАН , аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, искусственного интеллекта. Диапазон рабочих температур «Эльбруса-32С» составит от минус 60 до плюс 90 градусов.

По условиям конкурса исполнитель должен будет привлечь к работе над тендером субъекты малого предпринимательства, или социально ориентированную некоммерческую организацию в объеме 15 процентов от стоимости контракта, или же сам должен относиться к этим организациям.