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Названы семь простых способов ускорить работу компьютера 

РИА Новости 11 минут назад
Названы семь простых способов ускорить работу компьютера
Фото: Pixabay / Bartek Zakrzewski
Издание Business Insider назвало семь простых способов ускорить работу компьютера с операционной системой (ОС) Windows 10.
Во-первых, следует сократить число приложений, которые открываются при запуске. Так, в фоновом режиме может работать много ненужных пользователю программ, которые замедляют быстродействие системы.
Во-вторых, необходимо проверить компьютер на наличие вредоносных программ, а также удалить "лишние" приложения, использующие системные ресурсы.
Третий способ заключается в отключении специальных эффектов Windows. Несмотря на то, что они улучшают внешний вид интерфейса, но также могут замедлять работу компьютера.
Еще один способ — это отключение прозрачности окон в интерфейсе системы, так как данная опция влияет на скорость выполнения операций.
Пятый способ относится к портативным устройствам, для улучшения быстродействия у них можно переключить режим энергосбережения на наиболее производительный. При этом энергосберегающие режимы, предусмотренные системой, намеренно замедляют работу компьютера для экономии энергии.
Другой способ ускорить быстродействие — регулярное обновление ОС до наиболее актуальной версии. Разработчик системы регулярно выпускает исправления и обновления для Windows, при этом некоторые из них также влияют на производительность компьютера.
Последний из перечисленных способов заключается в установке твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM). Замена традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель позволяет Windows загружаться в несколько раз быстрее, а программам — запускаться практически мгновенно. При этом добавление оперативной памяти может ускорить быстродействие системы, если компьютер используется для выполнения большого количества ресурсоемких задач.
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Интернет , Наука и техника
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