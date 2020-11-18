Названы семь простых способов ускорить работу компьютера 

Издание Business Insider назвало семь простых способов ускорить работу компьютера с операционной системой (ОС) Windows 10.

Во-первых, следует сократить число приложений, которые открываются при запуске. Так, в фоновом режиме может работать много ненужных пользователю программ, которые замедляют быстродействие системы.

Во-вторых, необходимо проверить компьютер на наличие вредоносных программ, а также удалить "лишние" приложения, использующие системные ресурсы.

Третий способ заключается в отключении специальных эффектов Windows. Несмотря на то, что они улучшают внешний вид интерфейса, но также могут замедлять работу компьютера.

Еще один способ — это отключение прозрачности окон в интерфейсе системы, так как данная опция влияет на скорость выполнения операций.

Пятый способ относится к портативным устройствам, для улучшения быстродействия у них можно переключить режим энергосбережения на наиболее производительный. При этом энергосберегающие режимы, предусмотренные системой, намеренно замедляют работу компьютера для экономии энергии.

Другой способ ускорить быстродействие — регулярное обновление ОС до наиболее актуальной версии. Разработчик системы регулярно выпускает исправления и обновления для Windows, при этом некоторые из них также влияют на производительность компьютера.

Последний из перечисленных способов заключается в установке твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM). Замена традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель позволяет Windows загружаться в несколько раз быстрее, а программам — запускаться практически мгновенно. При этом добавление оперативной памяти может ускорить быстродействие системы, если компьютер используется для выполнения большого количества ресурсоемких задач.