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Сбой произошёл в работе «ВКонтакте» 

News.ru 55 минут назад
Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»
Фото: ВКонтакте
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» 6 ноября 2020 года начали жаловаться на неполадки в работе сайта. Проблемы возникли примерно в 18:44 мск.

50% претензий юзеров были связаны с загрузкой портала, 46% — с отправкой сообщений, ещё 2% пользователей жаловались на проблемы со входом в учётную запись, говорится на сайте Downdetector.

Чуть позже представитель «ВКонтакте» заявил, что сбои ликвидированы.
Работа сервисов «ВКонтакте» была оперативно восстановлена, — цитирует РИА Новости пресс-службу социальной сети.
Ранее, в конце октября, в ряде стран мира, включая Россию, зафиксировали сбой в работе американского поискового сервиса Google. Проблемы с поисковиком подтверждают данные онлайн-контроля работоспособности сайтов Downdetector. Наиболее серьёзные неполадки зарегистрировали в США и Мексике, а также в Перу, Бразилии и ряде стран Европы. Пользователи в РФ пожаловались на проблемы с сервисами Google в Москве и в Перми.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярные интернет-порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» оказались в реестре организаторов распространения информации. Они были добавлены туда по настоянию ФСБ и Роскомнадзора.
В соответствии с законодательством РФ, участник реестра обязан не только хранить на территории РФ информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей. Он также должен предоставлять указанные данные по запросам сотрудников российских спецслужб. В настоящий момент в реестре находится 263 интернет-ресурса, в том числе популярный мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте».
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Интернет , Наука и техника , ФСБ , Роскомнадзор , Google , РИА Новости , Бразилия , Мексика , Москва , Пермский Край , Пермь , Перу , США
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