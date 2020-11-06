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Очищение чата: в сети раскритиковали новую функцию WhatsApp 

Газета.Ru 1 час назад
В сети раскритиковали новую функцию WhatsApp
Фото: Reuters
Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp получил возможность автоматического уничтожения сообщений через семь дней после их отправки. Однако функция была встречена неоднозначно и подверглась критике как со стороны пользователей, так и со стороны СМИ. В чем основная проблема новой опции мессенджера — в материале "Газеты.Ru".
В своем официальном блоге администрация мессенджера WhatsApp разместила сообщение, в котором представила функцию исчезающих сообщений, заявив о своем желании сделать чаты «более похожими на живое общение».
После включения новой функции сообщения в индивидуальных чатах будут автоматически удаляться спустя семь дней после публикации. В групповых чатах эту функцию может включить администратор.
Самоудаляющиеся сообщения могут быть полезны, если пользователю нужно отправить персональную информацию, например личные фотографии или банковские данные, которые не должны долгое время храниться в переписке.
Однако юзеры скептически отнеслись к новой возможности. Один из пользователей сети напомнил, что Telegram имеет такую функцию «уже целую вечность».

«Реально бесполезная функция, вы можете создать встроенные групповые опросы или что-то в этом роде?» — спросил еще один комментатор в Twitter.

Кроме интернет-пользователей, WhatsApp раскритиковал портал Mashable. Было отмечено, что в столь важной функции конфиденциальности есть небольшой нюанс, делающий ее по сути бесполезной.
Как правило, такая функция должна иметь расширенные параметры установки таймера ликвидации сообщений. Например, в Telegram самоуничтожение можно установить на таймер от 1 секунды до 1 недели.

Для сохранения конфиденциальности семь дней на исчезновение сообщений — это слишком много.

В самом WhatsApp объяснили, почему эта функция была реализована именно так.
«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны», — говорится в официальном сообщении администрации.
В сентябре нынешнего года в сети появилась информация о приложениях, которые позволяют следить за пользователями WhatsApp.
Эти сервисы используют функцию мессенджера, которая сигнализирует о том, что юзер находится в сети, таким образом злоумышленник может составить примерный распорядок дня пользователя, узнать, с кем человек общается и когда ложится спать.
Такие программы могут быть полезны как для маркетологов и рекламодателей, так и для киберпреступников, и многие из них все еще можно найти в свободном доступе в официальных магазинах приложений — подробнее о них можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
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Интернет , Наука и техника , Газета.Ru
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