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Эксперт объяснил, как попасть в Сеть незамеченным 

News.ru 13 минут назад
Как быть в Сети невидимкой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал, как остаться невидимым в Сети. По его словам, для этого необходимо использовать особые почтовые сервера с вариантом шифрования end-to-end.
В таком случае расшифровать пользователя сможет только тот, которому предназначается его письмо, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Используя почтовые серверы, такие как Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку, — пояснил Кусков.

Он добавил, что сеть Tor даёт возможность заходить в Интернет способом, отличным от того, что предлагают обычные браузеры. Она предоставляет несколько отдельных адресов, что почти гарантирует невозможность вычислить пользователя.
Однако некоторые риски остаются и в Tor, считает эксперт. Он советует пользователям, желающим сохранить инкогнито, пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве Минцифры начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их безопасности.
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Интернет , Общество , Максут Шадаев , Денис Кусков
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