В РФ хотят штрафовать Google и Facebook за цензуру СМИ

Согласно данным Роспотребнадзора, компании ограничивали доступ к материалам около 20 российских средств массовой информации.

России предлагают ввести штрафы для иностранных компаний, которые цензурируют российские СМИ. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Соответствующее обращение направили в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Речь, в первую очередь, идет о компании Google и ее партнерах: Facebook и Twitter. Согласно данным Роспотребнадзора, они ограничивали доступ к материалам около 20 российских СМИ, в числе которых РИА Новости, Sputnik, RT, и «Россия-1».

Сейчас закон фактически не дает возможности наказывать за это. В Административном кодексе есть статья о штрафах, но их суммы малы, а взыскать деньги практически невозможно. Инициаторы нововведений считают, что ситуация изменится с принятием нового закона. Штрафовать предлагают на сумму до 10 миллионов рублей.