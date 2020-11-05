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В России предложили штрафовать Google, Twitter и Facebook за цензуру СМИ 

ТК «Звезда» и ещё 2 22 минуты назад
В РФ хотят штрафовать Google и Facebook за цензуру СМИ
Фото: Free-Photos, Pixabay
Согласно данным Роспотребнадзора, компании ограничивали доступ к материалам около 20 российских средств массовой информации.
В России предлагают ввести штрафы для иностранных компаний, которые цензурируют российские СМИ. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Соответствующее обращение направили в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Речь, в первую очередь, идет о компании Google и ее партнерах: Facebook и Twitter. Согласно данным Роспотребнадзора, они ограничивали доступ к материалам около 20 российских СМИ, в числе которых РИА Новости, Sputnik, RT, и «Россия-1».
Сейчас закон фактически не дает возможности наказывать за это. В Административном кодексе есть статья о штрафах, но их суммы малы, а взыскать деньги практически невозможно. Инициаторы нововведений считают, что ситуация изменится с принятием нового закона. Штрафовать предлагают на сумму до 10 миллионов рублей.
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Комментарии 3
Интернет , Политика , Google , РИА Новости , ИА Sputnik
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