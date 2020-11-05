Twitter посчитал «спорным» сообщение Трампа о победе

Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.
Хозяин Белого дома в своём аккаунте рассказал о победе в Пенсильвании, отметив, что там не допускают законных наблюдателей, а также в Мичигане, где «было большое число тайно вброшенных бюллетеней».
Twitter скрыл часть данного сообщения. Также соцсеть пометила его предупреждением, что оно может вводить в заблуждение. Более того, твит Трампа сопроводили комментарием, что он опубликован раньше, чем появятся официальные результаты голосования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по предварительным данным, в Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп, тогда как в Мичигане больше голосов набирает кандидат от демократов Джо Байден. При этом в Пенсильвании разрыв между кандидатами на пост президента стремительно сокращается.