Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

WhatsApp усовершенствовал функцию очистки памяти 

Вечерняя Москва и ещё 1 23 минуты назад
WhatsApp усовершенствовал функцию очистки памяти
Фото: pixabay.com
В мессенджере WhatsApp усовершенствована функция очистки памяти от различных файлов и медиа, приходящих в сообщениях.
Прежде пользователям мессенджера приходилось очищать архив вручную, чтобы освободить память в своем гаджете.
Теперь очистить архив можно при помощи раздела «Данные и хранилище» в «Настройках». В появляющемся списке контакты пользователя выстроены по общему объему поступивших файлов, есть возможность выбрать и удалить много файлов единовременно.
При этом предусмотрена возможность просматривать медиафайлы в формате превью, чтобы случайно не удалить нужный контент, сообщает агентство «Прайм».
Ранее эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Вечерняя Москва: последние новости
«Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой «Слава не вечна»: блогер Ящук резко отозвалась об Ивлеевой Кибермошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Кибермошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Быстрый интернет — не роскошь, а доступ к работе и учебе Быстрый интернет — не роскошь, а доступ к работе и учебе
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение