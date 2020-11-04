WhatsApp усовершенствовал функцию очистки памяти 

В мессенджере WhatsApp усовершенствована функция очистки памяти от различных файлов и медиа, приходящих в сообщениях.

Прежде пользователям мессенджера приходилось очищать архив вручную, чтобы освободить память в своем гаджете.

Теперь очистить архив можно при помощи раздела «Данные и хранилище» в «Настройках». В появляющемся списке контакты пользователя выстроены по общему объему поступивших файлов, есть возможность выбрать и удалить много файлов единовременно.

При этом предусмотрена возможность просматривать медиафайлы в формате превью, чтобы случайно не удалить нужный контент, сообщает агентство « Прайм ».