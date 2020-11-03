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Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Назван риск опросов в интернете
Фото: CC0 / picjumbo_com /
Опросы в интернете — реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса времени. Если вам предлагают тысячи рублей или мегаскидку за прохождение опроса, который займет всего пару минут, стоит не радоваться, а насторожиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Если соблазн принять участие в подобном опросе слишком велик, необходимо соблюдать правила безопасности. Никогда нельзя сообщать сведения об одноразовых паролях из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае ваши банковские данные могут оказаться в руках мошенников, предупреждает эксперт.

"Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по её банковской карте (например, сделать покупки или переводы). Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию", — объясняет он.

Еще один способ, к которому часто прибегают мошенники — выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка. Сведения просят под предлогом смены номера телефона, потери реквизитов или необходимости их изменения. На такой обман тоже не следует реагировать, предупредил Сизов.
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Интернет , Наука и техника , Алексей Сизов , Москва
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