Назван риск опросов в интернете

Опросы в интернете — реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса времени. Если вам предлагают тысячи рублей или мегаскидку за прохождение опроса, который займет всего пару минут, стоит не радоваться, а насторожиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов

Если соблазн принять участие в подобном опросе слишком велик, необходимо соблюдать правила безопасности. Никогда нельзя сообщать сведения об одноразовых паролях из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае ваши банковские данные могут оказаться в руках мошенников, предупреждает эксперт.

"Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по её банковской карте (например, сделать покупки или переводы). Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию", — объясняет он.

Еще один способ, к которому часто прибегают мошенники — выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка. Сведения просят под предлогом смены номера телефона, потери реквизитов или необходимости их изменения. На такой обман тоже не следует реагировать, предупредил Сизов.