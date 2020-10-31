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Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет 

РИА Новости и ещё 1 44 минуты назад
Назван известный интернету набор данных о пользователе
Фото: CC0 / StockSnap /
Речь идет о так называемом цифровом следе — совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими", — отмечает эксперт.

Но главный источник этой информации — сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь.

"Пользователи соцстей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы — тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", — говорит Мясоедов.

Бывает, что несведущие люди размещают в интернете фото своих личных документов, чем раскрывают важную информацию о себе. Этого категорически не стоит делать — личными данными в общем доступе могут воспользоваться мошенники. Бывает, что человек "засветился" в СМИ в новостях о каких-либо достижениях или громком уголовном деле. Такие сведения могут публиковать общие знакомые, либо они появляются после слива базы данных какого-нибудь учреждения, заключил эксперт.
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Интернет , Общество
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