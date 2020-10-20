Обновление Windows вызвало «синий экран смерти»

Октябрьское обновление Windows привело к многочисленным сбоям на компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на отзывы пользователей ОС.

По словам многих владельцев компьютеров, обновление KB4579311 невозможно установить на устройство из-за ряда неизвестных ошибок. В случае если системный апдейт все же удается загрузить и инсталлировать на девайс, то оно может вызвать различные сбои. Одним из самых распространенных журналисты считают проблему передачи изображения с ПК на монитор. Также пользователи отчитались о неполадках, связанных с работой звуковых карт, принтеров и прочей офисной техники.

В материале говорится, что довольно часто пользователи Windows сталкивались с масштабным сбоем всей системы. Обладатели лицензионных копий ОС сообщили о появлении «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после установки апдейта.

Обновление под номером KB4579311 вышло 13 октября, на момент написания заметки специалисты Microsoft еще не отреагировали на проблемы. Журналисты рекомендовали пользователям либо временно отказаться от получения обновлений Windows, либо вручную удалить апдейт KB4579311.