В США заявили о кибератаках на правительственные сети

Согласно заявлению ведомств, деятельность злоумышленников была направлена против сетей штатов и местных органов власти. Предполагается, что выбор объектов атак определялся их близостью к избирательной информации.

В спецслужбах не исключают, что кибератаки могут представлять «некоторый риск для избирательной информации», поскольку хакеры получили несанкционированный доступ к системам обеспечения выборов.

При этом не уточняется кто именно, по версии ФБР и Агентства по кибербезопасности, стоит за данными атаками, хотя в службах считают, что их авторы обладают высоким уровнем знаний и ресурсов, сообщается на официальном сайте Агентства.