Портал «Рамблер» и Работа.ру запустили совместный сервис для поиска работы

«Взаимодействие различных компаний экосистемы Сбера позволяет реализовывать интересные идеи и запускать важные и полезные сервисы. Так, благодаря коллаборации с Работой.ру на «Рамблере» появилась отдельная поисковая вертикаль, которая расширила возможности взаимодействия с порталом. Теперь наши пользователи наряду с привычным чтением почты и новостей могут также ознакомиться с актуальными вакансиями и найти работу — и все это прямо на главной странице «Рамблера».
«Сейчас как никогда важно расширить возможности для поиска работы и для соискателей. С самого начала локдауна Работа.ру активно поддерживает тех, кто оказался в сложном положении и не смог быстро адаптироваться к новым реалиям. Помимо поиска работы на удаленке, сервиса по обмену сотрудниками и других продуктов для поддержки пользователей и клиентов, Работа.ру старается сделать всё возможное, чтобы увеличить аудиторию и воронку найма. На нашем ресурсе мы объединили почти полмиллиона работодателей из всех регионов России, а многомиллионная аудитория «Рамблер» поможет нам еще больше нарастить скорость и эффективность подбора квалифицированных кадров».