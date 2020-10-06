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Эксперт рассказала, как обезопасить WhatsApp от чужого вмешательства 

News.ru и ещё 2 44 минуты назад
Как обезопасить WhatsApp от чужого вмешательства
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина объяснила, как сделать так, чтобы никто чужой не входил в WhatsApp пользователя. По её словам, в первую очередь необходимо установить пароль на доступ к смартфону.
Кроме того, следует настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать гаджет в руки, заявила эксперт агентству «Прайм».
Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа — если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com, — подчеркнула Насибулина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в каждом смартфоне есть системные настройки, которые лучше не менять, чтобы не превратить телефон в бесполезный кусок пластика, а также обезопасить себя от утечки личных данных. Об этом заявил глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
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Интернет , Наука и техника
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