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Роскомнадзор призвал Google и Apple к взаимодействию в рамках защиты правообладателей 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Роскомнадзор призвал Google и Apple к взаимодействию в рамках защиты правообладателей
Фото: Reuters
Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. , в которых попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона о защите правообладателей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения", — отмечается в сообщении.

О законе

Согласно закону, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях.
Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).
Закон определяет, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Ресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен также в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , Apple , Google
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