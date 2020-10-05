Роскомнадзор призвал Google и Apple вместе бороться с пиратством

Роскомнадзор предложил Google Apple взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в сообщении ведомства.

"Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.

"Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения", - отмечается в сообщении.

Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.

Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.