Украинцев из «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют»

Украинские чиновники готовят крестовый поход против пользователей социальных сетей

Фото: © РИА Новости, Наталья Селиверстова © РИА Новости, Наталья Селиверстова

Украинских пользователей социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте» занесут в список потенциальных пособников агрессора. Совет национальной безопасности и обороны Украины обещают создать его в течение ближайших месяцев, в рамках новой стратегии безопасности, на которую потратят средства украинских налогоплательщиков — в тот самый момент, когда у государства не хватает денег на борьбу с коронавирусом и заработную плату бюджетникам.

«Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания «системы учета украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий», — сообщают представители украинского СНБО.

Говоря проще, украинские чиновники собираются переписать миллионы совершенно аполитичных граждан — от мала и до велика — которые пользуются в своих целях «контактиком». В чем состоит смысл этой масштабной и, на первый взгляд, совершенно бессмысленной акции? Вариант только один — власти подыскивают способ наказать этих людей за пользование «неправильными» соцсетями, которые были запрещены бывшим президентом Петром Порошенко указом от 15 мая 2017 года. После чего это решение было продлено решением Владимира Зеленского и парламентской фракции «слуг народа».

Как известно, этот запрет не принес никаких существенных результатов. По итогам 2019 года сеть «Вконтакте» охватывала как минимум 26% украинских интернет-пользователей, а по данным «Громадського» только за апрель украинская аудитория vk.com увеличилась сразу на миллион человек. Причем, всем ясно, что это только приблизительные данные — а реальное число украинцев, которые заходят по своим делам на запрещенные сети может быть еще больше.

Практика показала — пользователи легко обходят блокировку через разнообразные анонимайзеры, число которых постоянно растет. А в сентябре стало известно, что украинцы могут использовать соцсеть «Вконтакте» через мобильное приложение — причем, для этого даже не понадобится устанавливать на свой девайс VPN. Потому что современные технологии позволяют без проблем преодолевать барьер «Великого украинского файрвола».

Эта новость вызвала настоящую истерику у высокопоставленных соратников президента Зеленского. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил немедленно разобраться в ситуации с запрещенной социальной сетью — заявляя, что борьба с «контактом» приведет Украину к победе в гибридной войне. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообещал подключить к блокировке vk.com «иностранных партнеров». И первым озвучил предложение переписать ее украинских пользователей.

«Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами» — рассказал руководитель СНБО Украины.

По сути, он недвусмысленно угрожает украинцам полицейскими репрессиями за аккаунт «Вконтакте» — хотя это нарушает базовые конституционные права украинских граждан. Да и сама попытка «поставить на учет» всех пользователей этой социальной сети является незаконной слежкой, организованной без возбуждения уголовного дела — как это сразу разъяснили квалифицированные юристы. Тем более, если к этому шпионажу будут тайно подключены какие-то иностранцы.

«Итак, Данилов заявил, что вражья социальная сеть «ВКонтакте» уже очень скоро будет побеждена. Заграница, дескать, нам в этом поможет. Западные партнеры какой-то хитрый механизм разработали. Заявил настолько неубедительно, что и сам в это не поверил, а потому стал украинского обывателя всячески запугивать. Обещал, что «система, которая начинает работать» (импортная, хорошая), позволит выявить всех украинских пользователей (теперь он и тебя посчитал!) и поставить на учет. А если те пользователи «российский контент» распространять удумают, то наживут «определенные проблемы» с полицией. То есть с Даниловым и западными партнерами шутки плохи! Вычислят по IP и организуют проблемы.

Хотелось бы задать секретарю СНБО Данилову ряд вопросов. Если государство не в состоянии исполнить решение собственного президента о блокировке соцсетей, то какие претензии к гражданину? Что это еще за «взять на учет»? Где уважаемый секретарь СНБО набрался этой КГБ-шной пошлости? Неужели родное государство позволит каким-то иностранцам шпионить за украинцами посредством их навороченной системы? Что такое «российский контент», за который обещаны «проблемы с полицией»? Это ноу-хау Данилова или же скрытый анонс очередного «сюрприза» от «Слуг народа», — пишет об этом Максим Могильницкий.

А политолог Константин Бондаренко демонстративно пообещал завести себе аккаунт в запрещенной вражеской сети:

«Никогда не пользовался сетью «ВКонтакте» и не имел соответствующего аккаунта. После сегодняшних слов одного из украинских топ-чиновников понял: пора создать. Из принципа. Не потому, что люблю российские социальные сети. Потому что не люблю откровенных неадекватов, особенно наделенных властными полномочиями».

Тем не менее СНБО намерено реализовать свои угрозы на практике.

«Российская соцсеть «ВКонтакте», которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространения соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации», — написали представители этой организации в ответ на запрос украинских журналистов.

Какими будут репрессии против фигурантов «черного списка»? Это зависит от богатой творческой фантазии украинских чиновников — и здесь возможны самые разные варианты. В конце концов, в этом нет ничего нового — многие украинцы уже были осуждены за «подрывные» посты на vk.com, а одна из сотрудников прокуратуры была официально уволена за лайки в запрещенной сети «Одноклассники». Причем это произошло уже при президенте Зеленском.

Больше того, запрет могут расширить и на другие социальные медиа. Народный депутат от «Слуги народа» Виктория Подгорная публично порассуждала о необходимости запретить самый популярный в Украине мессенджер Телеграм — из-за распространения в нем «сомнительной и преступной информации». И ее горячо поддержала экс-нардеп от партии «Самопомощь» Анна Гопко

«Закрыть и не нянчиться! Это требование нацбезопасности. Решением СНБО. И не слушать «гидбридных» западных а-ля аналитических центров, которые будут рассказывать о цензуре, ограничении свободы слова. Разъедание мозгов кремлевскими нарративами надо останавливать. Кремлевские пропагандистские ресурсы по некоторым показателям хуже танков, которые убивают людей», — написала она в комментарии на фейсбуке.