Дуров рассказал о причинах сбоя в Telegram 

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что причиной сбоя в работе популярного мессенджера в Европе в ночь на 4 октября стали аппаратные проблемы и принёс пользователям извинения.

Дуров заявил в своем аккаунте в Telegram, что для предотвращения подобных случаев в будущем программисты уже внесли изменения в приложение для iOS, обновление программы станет скоро доступным в AppStore.

Кроме этого, по его словам, изменения касаются и сетевого программного обеспечения, чтобы подобные сбои больше не повторялись.

Приносим извинения за отсутствие связи, — заявил Дуров.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 4 октября в работе мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. При этом серьёзнее всего сбой затронул Россию — Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Проблемы также возникли у жителей Белоруссии и Украины, ряда стран Европы.

Telegram в последний раз «лихорадило» не так давно — 21 сентября. Тогда на сбой в работе также пожаловались жители Москвы и Петербурга, а также Нижнего Новгорода.