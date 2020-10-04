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Дуров рассказал о причинах сбоя в Telegram 

News.ru 1 час назад
Дуров рассказал о причинах сбоя в Telegram
Фото: lukomore.org/Global Look Press
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что причиной сбоя в работе популярного мессенджера в Европе в ночь на 4 октября стали аппаратные проблемы и принёс пользователям извинения.
Дуров заявил в своем аккаунте в Telegram, что для предотвращения подобных случаев в будущем программисты уже внесли изменения в приложение для iOS, обновление программы станет скоро доступным в AppStore.
Кроме этого, по его словам, изменения касаются и сетевого программного обеспечения, чтобы подобные сбои больше не повторялись.

Приносим извинения за отсутствие связи, — заявил Дуров.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 4 октября в работе мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. При этом серьёзнее всего сбой затронул Россию — Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Проблемы также возникли у жителей Белоруссии и Украины, ряда стран Европы.
Telegram в последний раз «лихорадило» не так давно — 21 сентября. Тогда на сбой в работе также пожаловались жители Москвы и Петербурга, а также Нижнего Новгорода.
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Интернет , Общество , Павел Дуров
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