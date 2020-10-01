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Защитить авторские права в Интернете станет проще 

Парламентская газета 1 час назад
Защитить авторские права в Интернете станет проще
Фото: MOS.RU
Порядок защиты авторских и смежных прав в Интернете, применяющийся к информационным ресурсам, распространится на программные приложения. Предполагающий это закон вступает в силу 1 октября.
Прежде у правообладателей была возможность ограничить доступ к информационным ресурсам, на которых незаконно размещаются произведения. Однако сделать то же самое с компьютерными программами, с помощью которых распространяется нелегальный контент, они не могли.
Этот пробел закрыл вступающий в силу закон. После обращения от правообладателя Роскомнадзор должен будет в течение трёх рабочих дней определить владельца ресурса с пиратским контентом и направить ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации. Ресурс в течение одного рабочего дня должен будет сообщить об этом владельцу приложения, которому так же, за один день, придётся выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс будет обязан заблокировать приложение не позднее трёх рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.
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Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор
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