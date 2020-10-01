Защитить авторские права в Интернете станет проще 

Порядок защиты авторских и смежных прав в Интернете, применяющийся к информационным ресурсам, распространится на программные приложения. Предполагающий это закон вступает в силу 1 октября.

Прежде у правообладателей была возможность ограничить доступ к информационным ресурсам, на которых незаконно размещаются произведения. Однако сделать то же самое с компьютерными программами, с помощью которых распространяется нелегальный контент, они не могли.