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Microsoft заявила о «поддерживаемых властями» России хакерах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 11 часов назад
Microsoft обвинила Россию
Фото: ТАСС
Американская корпорация Microsoft утверждает, что из России осуществляются хакерские атаки, якобы поддерживаемые властями страны.
Компания сообщила, что «отслеживает активность со стороны» хакеров, которых, как утверждается, «поддерживают власти». Клиентам Microsoft, которые стали целями хакеров, направляют «уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне», передает ТАСС.

«За последние два года Microsoft отправила более 13 тыс. уведомлений об атаках со стороны государств», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По версии Microsoft, «наибольшее число» таких уведомлений «в процентном соотношении» относились к действиям, «исходящим из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран».
На графике, представленном компанией, указано, что с июля 2019 года по июнь 2020 года 52% активности приходится на Россию, 25% — на Иран, 12% — на Китай и 11% — на КНДР и другие страны.
В качестве примера групп, якобы действующих из России, Microsoft называет Krypton, Strontium и Yttrium. Отмечается, что их деятельность направлена против министерств, посольств, телекоммуникаций, журналистов, политических и спортивных организаций, военных ведомств и аналитических центров.
Напомним, замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов указывал, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика.
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Комментарии
Интернет , Азия , Ближний Восток , Microsoft , Совет безопасности РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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