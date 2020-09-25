Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В сеть слили исходники Windows XP 

GameGuru и ещё 12 51 минуту назад
В сеть слили исходники Windows XP
Фото: Reuters
На имиджборде 4chan были опубликованы свыше 43 ГБ данных, содержащих в себе исходники Windows XP SP1 и более ранних ОС от Microsoft. Забавно, что в перечне файлов можно найти папку с видео, посвященными конспирологическими теориям вокруг Билла Гейтса.
Новость можно оценивать с двух диаметрально противоположных сторон. С одной, полученные данные могут использоваться энтузиастами для улучшения защиты ОС, ведь разработчики давно отказались от ее поддержки.
С другой, эти же самые данные можно обернуть и против пользователей, подписывая вредоносное ПО таким образом, чтобы XP не препятствовала запуску.
Сама Microsoft факт утечки не подтвердила.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
GameGuru: последние новости
Кто ты из трилогии Mafia? Кто ты из трилогии Mafia? TikTok и WeChat запретили в США TikTok и WeChat запретили в США Названа дата презентации iPhone 12 Названа дата презентации iPhone 12
Интернет , Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Бил беременную руками и ногами: новый скандал с Лукашенко
Бил беременную руками и ногами: новый скандал с Лукашенко
Раскрыто тайное прозвище Путина
Раскрыто тайное прозвище Путина
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение