В сеть слили исходники Windows XP 

На имиджборде 4chan были опубликованы свыше 43 ГБ данных, содержащих в себе исходники Windows XP SP1 и более ранних ОС от Microsoft . Забавно, что в перечне файлов можно найти папку с видео, посвященными конспирологическими теориям вокруг Билла Гейтса

Новость можно оценивать с двух диаметрально противоположных сторон. С одной, полученные данные могут использоваться энтузиастами для улучшения защиты ОС, ведь разработчики давно отказались от ее поддержки.

С другой, эти же самые данные можно обернуть и против пользователей, подписывая вредоносное ПО таким образом, чтобы XP не препятствовала запуску.

Сама Microsoft факт утечки не подтвердила.