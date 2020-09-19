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Россиянам дали советы по придумываю и запоминанию паролей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названы секреты надежного пароля
Фото: РИА Новости
Эксперт по конкурентной разведке и компьютерной безопасности Евгений Ющук дал советы россиянам по придумыванию и запоминанию паролей. Об этом он рассказал радиостанции Sputnik.
Так, он порекомендовал использовать длинный пароль, который строится на фразе, а между буквами, среди которых обязательно должны быть как прописные, так и заглавные буквы, закладываются цифры и специальные символы. Составлять пароли можно, ориентируясь на привычные детали окружения и на знакомые ассоциации: например, любимые фразы или выражения. Это позволит легче запомнить пароль.
Однако на разных ресурсах должны стоять разные пароли, при этом их необходимо периодически менять, напомнил Ющук. По его словам, запомнить все пароли помогут приложения, которые сами генерируют пароли и хранят их.

«Проблем там две: запомнить их нереально, и если что-то случится с этим программным обеспечением, вы их просто утратите. Второе — такие пароли можно украсть вместе с программой», — предупредил он.

Другой проверенный способ сохранить пароли — записать пароль на бумажку и спрятать в надежное место. Также многие ресурсы предлагают восстановить забытый пароль, выслав его на почту.

«Но учитывая, что пароль нельзя повторять на разных ресурсах и надо периодически менять, эту бумажку придется постоянно обновлять. Почта для восстановления паролей даст эффект, если это отдельная почта, которую вы нигде не светите», — заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили необходимость сразу удалять СМС-сообщения. Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Кроме того, можно удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет.
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Интернет , Наука , Наука и техника , Евгений Ющук
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