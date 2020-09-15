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YouTube запускает аналог TikTok 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
YouTube запускает аналог TikTok
Фото: ТАСС
Платформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео — YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube …", — отмечается в релизе.

Пользователи смогут делиться роликами длиной до 15 секунд. В приложении будет можно добавить к видео музыку, песни, а также объединить несколько роликов. Бета-версия появится сначала в Индии, а после и в других странах.
Короткие видео стали популярными в 2019 году, когда по миру распространилось китайское приложение TikTok.
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Интернет , Наука и техника
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