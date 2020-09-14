Владелец TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке американского бизнеса сервиса. По слухам, партнером TikTok станет Oracle 

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным сервисом TikTok, отказалась продать американский бизнес сервиса корпорации Microsoft , чтобы избежать санкций со стороны властей США . Об этом сообщается в блоге

американской корпорации.

"ByteDance уведомила нас, что не будет продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы убеждены, что согласие на наше предложение положительно сказалось бы на пользователях TikTok и укрепило бы национальную безопасность. Чтобы достичь этого, мы бы осуществили ряд изменений, чтобы убедиться, что сервис отвечает высочайшим стандартам в области безопасности, приватности и защиты от распространения дезинформации", — говорится в сообщении.

Вскоре после публикации этого релиза Microsoft ряд американских СМИ сообщил, что партнером TikTok в США станет компания Oracle , занимающаяся разработкой софта (ранее уже сообщалось, что Oracle ведет переговоры о сотрудничестве с ByteDance). Как отмечает, детали соглашения пока не разглашаются, но пока что оно описывается не как сделка по продаже бизнеса. Также в настоящее время непонятно, поможет ли китайскому сервису сотрудничество с Oracle избежать запрета в США.

подписал

указ о борьбе с угрозой TikTok в начале августа. Издание указа объяснялось соображениями национальной безопасности США. Указ вводит запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok. Он должен был вступить в силу через 45 дней после подписания, но позднее срок продлили до 90 дней. В конце августа ByteDance

обжаловала

указ Трампа в суде.

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК — как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", — говорится в указе.

3 августа в Microsoft официально подтвердили слухи о переговорах с BуteDance, уточнив, что глава корпорации Сатья Наделла обсуждал потенциальную сделку с Дональдом Трампом. В Microsoft тогда отметили, что компания купит часть бизнеса TikTok только после «детального изучения безопасности». В сообщении также говорилось, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы. 6 августа СМИ сообщили, что Microsoft рассматривает возможность приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая.

Приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.