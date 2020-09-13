Apple снова конфликтует с разработчиками приложений 

Apple обновила правила App Store — теперь каждое игровое приложение должно устанавливаться на «яблочные» устройства только через App Store, а не с облачных игровых сервисов, сообщает CNBC.

Изменения коснутся таких сервисов, как Microsoft xCloud, Google Stadia и игрового сервиса от Facebook. Сами сервисы станут лишь каталогами игр. В Apple говорят, что благодаря новым правилам, в частности, Microsoft xCloud станет доступен на iOS, пишет The Verge. О том, как ужесточение требований скажется на пользователях, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group: «Нельзя в своем приложении создать каталог, в котором будут все другие ваши игрушки. Условно, если у вас есть некая вселенная, в которой вы можете играть в несколько игр, получать прогресс, играя в одну игру, автоматически получать бонусы в другой, то это становится с новыми правилами крайне тяжело. Вы не можете продвигать эти игрушки, минуя Apple фактически, минуя их разрешение. Вся эта кросс-история, которая существовала, очень сильно закручивает гайки, она прекращает свое существование в том виде, в котором мы ее знаем. При этом надо понимать, что на Android такого ужесточения нет. Те правила, которые есть у Apple, они уже, можно сказать, драконовские, абсолютно непрозрачные. Это происходит не первый год, ряд компаний хотят это изменить. Epic Games — одна из них и та, которая на слуху. То, что Apple немножко лихорадит и это ответные действия, — однозначно, то есть они хотят подстелить себе соломку. Фактически изменившиеся правила — это априори согласие разработчиков на то, что они не имеют никаких особых прав. И это поможет Apple в суде с Epic Games, когда они скажут, что на новые, еще более жесткие правила согласились 90% всех, кто присутствует на iOS, потому что для многих это действительно важная платформа, они зарабатывают там значимый кусок доходов от продаж сервисов и приложений, и, исходя из этого, никто не хочет рисковать».

Сама же Apple кроме традиционных 30%, которые компания получает с каждой покупки приложения, получит еще ряд преимуществ, говорит Андрей Ныров — основатель мультимедийного агентства Ritori, которое в числе прочего выпускает приложения-игры для App Store.

Андрей Ныров, основатель мультимедийного агентства Ritori: «Можно сказать, что они придерживаются такой стратегии, которая принята, в принципе, в Unix-системе, что одно приложение — это одна функция. И считается, что это более понятно и лучше для пользователя, потому что ты четко понимаешь, что это приложение выполняет вот эту функцию, и оно ее выполняет хорошо. И также для Apple это возможность четко анализировать всю статистику по приложениям, понимать аудиторию мобильных устройств, понимать пользовательские базы самих приложений. Потому что в случае, если бы эти приложения были встроены в какое-то родительское, то компании было бы уже практически невозможно нормальную статистику собирать. Также компания Apple не позволяет разработчикам создавать тогда свою экосистему внутри своего приложения, а не выводит пользователей из своей „яблочной“ экосистемы. Для компании Apple это одни сплошные плюсы. Для пользователя есть и плюсы, и минусы. В плюсы можно сказать, что он по приложениям будет тогда видеть такие же оценки и отзывы, как для любых других, и это его также обезопасит от возможной накрутки оценок и отзывов разработчиков приложений. Кроме того, пользователь будет иметь привычный способ установки приложений так же, как он это делал раньше».

В то же время в Microsoft считают, что для геймеров установка нескольких отдельных приложений в устройство вместо того, чтобы играть в них из одного приложения в облаке, доставит сплошные неудобства.