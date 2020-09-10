Рамблер заново изобрел мобильную электронную почту 

В этом году одному из крупнейших почтовых сервисов российского интернета, — Рамблер/почте, — исполнилось 20 лет. За это время сервис менял дизайн, брендинг, но неизменным оставался принцип работы с электронной почтой. В этом году Рамблер/почта отказалась от традиционного для всех почтовых сервисов табличного отображения писем в пользу нового карточного вида. Интерфейс новой Рамблер/почты стал похож на ленту постов в социальной сети

Бессмысленно в очередной раз рассказывать про рост мобильной аудитории в интернете, но для Рамблер/почты он и вправду был впечатляющим: за последний год число заходов на сайт со смартфонов увеличилось на 25%. Поэтому в начале 2020 года мы приняли решение кардинально обновить интерфейс мобильной версии, который хоть и соответствовал современным дизайн-тенденциям, но всё же не отвечал UX-паттернам, привитым пользователям социальными сетями.

Письма-карточки, папки-ленты

Рамблер

Вид списка писем теперь принципиально отличается от всех, что были в прошлых версиях Рамблер/почты. Вместо поднадоевшего построчного списка с темами и несколькими словами в качестве предпросмотра, пользователь видит последовательно идущие в ленте карточки. Карточки следуют друг за другом, образуя бесконечную ленту. Пользователю не нужно открывать каждое письмо и ждать загрузки, чтобы принять решение о его чтении или удалении.

Карточка представляет собой подробное превью письма, в котором показан текст, графика (если это HTML-письма, например, рассылки), фотографии и приложенные файлы. Из такого превью можно сразу оценить содержимое письма, даже не открывая его. Карточное отображение значительно упрощает разбор новой почты, особенно если речь идет о десятках письмах ежедневно.

Свайпните лишнее. Свайпните нужное в другую сторону

Рамблер

Рамблер/почта давно предлагает использовать свайпы для управления письмами, но в новой версии жесты стали ярче и удобнее. Свайпы ответа и удаления сразу выполняют действие и выглядят настолько эффектно, что разбор почты больше напоминает игру, чем занудную рутину. Смахивание карточки влево удаляет письмо в Корзину, а свайпом вправо можно ответить на письмо.

В мобильной Рамблер/почте мы применили механику, знакомую пользователям по многим мобильным приложениям — мессенджерам и соцсетям. Но для тех, кто предпочитает традиционные методы управления, мы сохранили панель с кнопками. Причем теперь меню с командами есть под каждым письмом в ленте, чтобы пользователю не приходилось открывать письмо или выделять его галочкой для дальнейших действий.

Это все новые письма на данный момент

Рамблер

В старой Рамблер/почте непрочитанные письма в списке отмечались жирным шрифтом. Новые карточки входящих писем тоже акцентируются шрифтом и фоном. Но чтобы пользователь не затерялся в бесконечной ленте, интерфейс отделяет письма, пришедшие с прошлого визита, от уже виденных старых писем. Визуальная отбивка позволяет быстрее сориентироваться в ленте писем и не уделять внимание уже прочитанным сообщениям.

Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер»:

«Мы хотим предложить аудитории Рамблер/почты оценить альтернативный вариант ежедневной работы с письмами, способный улучшить их пользовательский опыт. Новый функционал позволяет сделать процесс разбора почты похожим на привычный просмотр ленты социальных сетей. Тем более сейчас многие компании уделяют особое внимание визуальному оформлению своих писем и рассылок, поэтому такие сообщения будут отлично смотреться в почте в виде крупных и ярких карточек».

Светлана Цыганова, руководитель Рамблер/почты:

«Забота о качестве продукта и удобстве пользователей — главная задача команды Рамблер/почты, и мы постоянно находимся в поиске лучших решений. Приступив к обновлению мобильной версии, мы проанализировали привычные паттерны поведения нашей аудитории, учли актуальные способы подачи и потребления контента и решили серьезно изменить список писем. Нам хотелось сделать взаимодействие с почтой более увлекательным и быстрым — так появилась лента писем. Уверена, что обновленный интерфейс понравится пользователям, в особенности любителям ярких красок и интерактива. А для тех, кто пока не готов открываться новому, мы сохранили классический вид Рамблер/почты».

Не только веб-версия, но и приложения

Новый интерфейс Рамблер/почты доступен для мобильных устройств. Чтобы открыть для себя Рамблер/почту с новой стороны, нужно авторизоваться или создать ящик на mail.rambler.ru . Скоро новый интерфейс появится и в приложении Рамблер/почта для iOS и Android, а прямо сейчас для смартфонов доступна веб-версия новой почты.

Об онлайне в оффлайне

О нашей новой почте мы решили рассказать масштабной рекламной кампанией, в которую вошли реклама на всех площадках холдинга Rambler Group, лендинг, рекламный ролик для ТВ-каналов, а также анимация на гигантских промо-экранах на фасадах московских торговых центров. В выходные 5-6 сентября, когда Москва отмечала День города, в Парке Горького Рамблер установил тематическую фотозону Рамблер/почты, где желающие могли сфотографироваться с провокационными табличками. За регистрацию в Рамблер/почте прямо у стенда гости получили промокод на подписку в онлайн-кинотеатре OKKO.