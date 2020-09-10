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Рамблер/почта кардинально обновила интерфейс к своему 20-летию 

Сергей Василенок 2 часа назад
Рамблер/почта кардинально обновила интерфейс к своему 20-летию
Фото: Рамблер
В этом году Рамблер/почте исполняется 20 лет. К своему юбилею один из первых и самых крупных почтовых сервисов Рунета подготовил ряд обновлений, которые еще больше упростят работу с письмами.
Число тех, кто заходит в Рамблер/почту со смартфонов, постоянно растет — только за последний год мобильная аудитория сервиса увеличилась на 25%. Поэтому новые фичи появились именно в мобильной версии — ее интерфейс кардинально изменился и теперь управлять сообщениями так же просто, как своей лентой в социальных сетях.

Привычный карточный интерфейс

Рамблер
Входящие сообщения теперь отображаются в виде отдельных элементов — карточек, а список писем напоминает ленту социальных сетей. В карточках пользователь видит в превью часть сообщения, картинки и вложения, которые можно открыть в один клик. Это значительно упрощает разбор новых писем и делает его более увлекательным, да и пропустить важное сообщение теперь практически невозможно.

Надо удалить лишнее — свайпните влево

Рамблер
Благодаря усовершенствованному жестовому управлению, работа с перепиской стала более интуитивно понятной. Она больше напоминает игру с простыми правилами: если письмо не нужно, можно просто свайпнуть влево и удалить его. Ответить можно, свайпнув вправо, а привычное меню с кнопками управления теперь располагается не только под группой писем, но и под каждым сообщением.

Новое не значит новейшее

Рамблер
В обновленной мобильной Рамблер/почте самые новые письма — те, что пришли с момента последнего визита пользователя — визуально отделены от других непрочитанных. Это позволяет быстрее сориентироваться в ленте писем и сэкономить время.
Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер»:

«Мы хотим предложить аудитории Рамблер/почты оценить альтернативный вариант ежедневной работы с письмами, способный улучшить их пользовательский опыт. Новый функционал позволяет сделать процесс разбора почты похожим на привычный просмотр ленты социальных сетей. Тем более сейчас многие компании уделяют особое внимание визуальному оформлению своих писем и рассылок, поэтому такие сообщения будут отлично смотреться в почте в виде крупных и ярких карточек».

Светлана Цыганова, руководитель Рамблер/почты:

«Забота о качестве продукта и удобстве пользователей — главная задача команды Рамблер/почты, и мы постоянно находимся в поиске лучших решений. Приступив к обновлению мобильной версии, мы проанализировали привычные паттерны поведения нашей аудитории, учли актуальные способы подачи и потребления контента и решили серьезно изменить список писем. Нам хотелось сделать взаимодействие с почтой более увлекательным и быстрым — так появилась лента писем. Уверена, что обновленный интерфейс понравится пользователям, в особенности любителям ярких красок и интерактива. А для тех, кто пока не готов открываться новому, мы сохранили классический вид Рамблер/почты».

Больше информации о новом подходе к разбору и чтению Рамблер/почты на https://mail.rambler.ru/newmail
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Комментарии
Интернет , Блог Рамблера , Светлана Цыганова
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