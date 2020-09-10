Компания в РФ научилась взламывать сообщения Telegram

Соответствующее заявление сделал руководитель отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга Игорь Бедеров в интервью образовательному проекту "Цифровая журналистка". По его словам, он лично видел рабочее программное решение для расшифровки трафика Telegram, но спецслужбы им не пользуются. Естественно, речь идет не о секретных чатах, а об обычных группах, переписках и каналах в мессенджере.

Являясь также главой компании "Интернет-розыск", Бедеров объяснил, как происходит процесс перехвата. Чтобы заполучить нужные сообщения, необходимо идентифицировать пользователя, определить канал передачи, на котором он "сидит" и при помощи "молотилки" вычленить из всего трафика данные, пересылаемые между клиентом и сервером Telegram.

Далее специальное программное обеспечение и являющееся новой разработкой осуществляет взлом трафика мессенджера и сообщения можно прочесть. Под "молотилкой" понимается специальный инструмент, позволяющий выделить из всего массива информации в канале передачи данных нужные пакеты по целевым признакам. Например, пересылаемые определенной программой.

Игорь не называет компанию, которая разработала данное решение и утверждает, что без возбуждения уголовного дела правоохранительные органы не будут ничем подобным заниматься. Кроме того, отвечая на вопрос, можно ли таким образом "прослушивать" всех пользователей Telegram на одном канале передачи данных, он заявил, что это такой подход недопустим с точки зрения российского законодательства и никто так не делает.

Отметим, что для осуществления данной процедуры необходимо тесное взаимодействие силовых структур и операторов связи, а также надежные средства идентификации целевого пользователя (определение его ID в мессенджере, IP-адреса устройства и сопоставление всего этого с конкретной личностью). Наконец, создатели Telegram никогда не заявляли, что "обычные" переписки в нем анонимны и полностью защищены от перехвата информации. Для действительно конфиденциального общения разработчики рекомендуют пользоваться только "секретными чатами".