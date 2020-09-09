«Страшные символы»: текстовая бомба ломает WhatsApp

В WhatsApp обнаружена новая текстовая бомба, которая ломает мессенджер, предупреждает портал WABetaInfo. Сообщается, что набор определенных символов может «крашить» сервис при каждой загрузке на устройствах Android и iOS. Решения проблемы пока не найдено.

Портал WABetaInfo сообщил о текстовой бомбе, состоящей из «страшных символов», которая ломает мессенджер WhatsApp.

Текстовая бомба — это определенный набор символов, вызывающий перебои в работе электронного устройства — их часто используют тролли и пранкеры, чтобы доставить неудобство получателю.

Сообщения, о которых идет речь, впервые появились в Бразилии — в этой же стране находится подавляющее большинство пользователей, пострадавших от «бомбы».

I raised this issue some weeks ago. My followers told that this is called "Binario", "Contact bombs", "Trava Zap", "Crashers" or simply "message/vcard crash".

It's very complicated to explain, but these messages can crash WhatsApp every time you open the app. https://t.co/yhOn8OymIF— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 16, 2020

«Мы называем их «страшные символы». Они очень опасны и могут помешать работе вашего WhatsApp», — сообщается на портале.

Подобные текстовые бомбы создаются намеренно — если их читает обычный пользователь, то не находит в них никакого смысла.

Однако из-за большого количества знаков или нетипичной структуры WhatsApp может обработать их некорректно, что приводит к принудительному закрытию мессенджера и бесконечных попытках перезагрузки.

Это означает, что приложение будет «крашиться» каждый раз при повторном открытии. Решения проблемы бразильской текстовой бомбы пока нет — для этого специалисты WhatsApp должны ее тщательно изучить и выпустить соответствующий патч.

WABetaInfo предупредил пользователей о недопустимости пересылки подозрительно длинных сообщений, состоящих из несвязных символов, своим друзьям и другим контактам, так как это может не только лишить их доступа к мессенджеру, но и сохраненных чатов.

В апреле сообщалось о текстовой бомбе, которая ломала устройства на базе iOS.

Речь шла о пересылаемом тексте, написанном на языке синдхи, распространенном в Пакистане и Индии. Сообщается, что впервые эта «бомба» появилась на просторах мессенджера Telegram, а после перекочевала в Twitter.

Изначально опасный текст распространялся вместе с эмодзи итальянского флага, но позже выяснилось, что это изображение является необязательным для того, чтобы текстовая бомба сработала — вся проблема заключалась именно в словах. Как только пользователь получал уведомление о сообщении с такими символами, его «яблочное» устройство начинало работать медленно или вовсе зависало.

«Сломать» смартфон могут не только текстовые сообщения, но и фотографии — такой случай произошел летом 2020 года.

Тогда в Twitter распространилось сообщение с картинкой, на которой был изображен закат.

«Внимание! Никогда не ставьте это изображение в качестве обоев, особенно если вы владелец Samsung. Ваш смартфон из-за этого «крашнется». Не пробуйте на себе! Если кто-то пришлет его вам, игнорируйте», — предупредил пользователь под никнеймом @UniverseIce.

Как оказалось, фото, поставленное на рабочий стол гаджетов Samsung и некоторых моделей Pixel, действительно приводит к странным последствиям — смартфон либо зависал, либо не мог включиться, либо его экран начинал моргать. По словам автора фото Гаурава Аграваля, он не ожидал, что его фотография вызовет такие масштабные проблемы у некоторых пользователей. Как оказалось, при обработке кадра он воспользовался фильтром, который по неизвестной причине оказался несовместим с некоторыми устройствами на базе Android.