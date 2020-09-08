Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Письма «смерти»: пользователи WhatsApp жалуются на блокирующие приложение сообщения 

ТК «Звезда» и ещё 13 1 час назад
Пользователи WhatsApp стали получать письма «смерти»
Фото: Reuters
При попытке открыть неизвестное сообщение, приложение блокируется и больше не запускается.
Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать сообщения с незнакомых номеров, которые способны блокировать работу сервиса. Все дело в наличие специальных символов, которые WhatsApp не может обработать, пишет WABetaInfo.
При попытке открыть сообщение на смартфоне, приложение блокируется и больше не запускается. Решить проблему можно только путем его переустановки.
Для того, чтобы защитить себя и свои данные, эксперты рекомендуют в настройках сервиса запретить пользователям не из вашего списка контактов добавлять вас в групповые чаты.
Это убережет гаджет от нежелательных последствий. Если сообщение уже пришло на телефон, его необходимо удалить, воспользовавшись веб-версией WhatsApp на компьютере.
Разработчики сервиса уже сообщили о работе над устранением уязвимости, на это потребуется несколько дней.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт рассказал, из-за чего могут заблокировать e-mail Эксперт рассказал, из-за чего могут заблокировать e-mail Во «ВКонтакте» появилась новая функция Во «ВКонтакте» появилась новая функция В WhatsApp нашли «текстовую бомбу», которая ломает мессенджер В WhatsApp нашли «текстовую бомбу», которая ломает мессенджер
Комментарии 1
Интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам массово блокируют доступ к e-mail
Россиянам массово блокируют доступ к e-mail
ОМОН начал жесткие задержания в Минске
ОМОН начал жесткие задержания в Минске
В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном
В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном
Что стало с Владимиром Брынцаловым
Что стало с Владимиром Брынцаловым
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение