Пользователи WhatsApp стали получать письма «смерти»

При попытке открыть неизвестное сообщение, приложение блокируется и больше не запускается.

Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать сообщения с незнакомых номеров, которые способны блокировать работу сервиса. Все дело в наличие специальных символов, которые WhatsApp не может обработать, пишет WABetaInfo.

При попытке открыть сообщение на смартфоне, приложение блокируется и больше не запускается. Решить проблему можно только путем его переустановки.

Для того, чтобы защитить себя и свои данные, эксперты рекомендуют в настройках сервиса запретить пользователям не из вашего списка контактов добавлять вас в групповые чаты.

Это убережет гаджет от нежелательных последствий. Если сообщение уже пришло на телефон, его необходимо удалить, воспользовавшись веб-версией WhatsApp на компьютере.

Разработчики сервиса уже сообщили о работе над устранением уязвимости, на это потребуется несколько дней.