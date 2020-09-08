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Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска «Яндекса» 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Названы скрытые возможности поиска «Яндекса»
Фото: РИА Новости
Поисковик "Яндекса" существенно экономит наше время за счет своих скрытых функций. К примеру, мы только начинаем писать запрос: "Как пройти…», а поисковик уже предлагает варианты третьего слова исходя из самых популярных запросов. Также он быстро отвечает на различные фактологические вопросы, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Эти и другие функции заложены в системе на основании огромного количества запросов. То есть миллиарды запросов, которые "прошли" через поисковик в итоге позволяют людям сэкономить время", — объясняет эксперт.

Поисковик с легкостью переводит одну единицу измерения в другую. Например, спросить: "Пять сажень — сколько это в метрах", и результат появится автоматически — прямо в поиске. Кроме того, "Яндекс" может картинкой показать любой цвет, даже серобуромалиновый, отмечает Косарев.

"Поисковик поможет тем, кто потерял контакты одноклассников или родственников. Если они регистрировались хоть в одной из социальных сетей под настоящим именем, то профили проиндексировались. Также есть большой шанс найти человека в "Яндексе", загрузив фото в нужное окно", — делится секретом эксперт.

Кроме того, "Яндекс" значительно облегчает нашу жизнь, предоставляя возможность оперативно пополнить счет на телефоне. Положить деньги на номер любого оператора через браузер можно, даже не устанавливая отдельное мобильное приложение, заключил Косарев.
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Интернет , Наука и техника , Станислав Косарев , Яндекс
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