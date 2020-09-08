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Государственный поисковик «Спутник» закрыли 

Lenta.ru 43 минуты назад
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews.
С сайта пропала строка для ввода поисковых запросов. Сейчас на главной странице «Спутника» остались ссылки на другие разработки компании «Поисковый портал Спутник» — доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.
По информации CNews, в общей сложности на проект было потрачено более двух миллиардов рублей.
Вопрос о возможном закрытии «Спутника» поднимался еще в 2017 году. Уже тогда стало ясно, что поисковик не обрел популярности, заняв ничтожную долю рынка, и состоялся только как технический проект.
Отечественная сервисно-поисковая государственная платформа «Спутник» была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году. Основным инвестором проекта является «Ростелеком».
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Интернет , Видео , Наука и техника , CNews
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