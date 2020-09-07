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В Microsoft рассказали о новых функциях Windows 

Москва24 и ещё 3 43 минуты назад
В Microsoft рассказали о новых функциях Windows
Фото: Москва24
Компания Microsoft рассказала о новых функциях Windows, которые были внедрены для комфортного общения с помощью текста и голоса. Об этом сообщил представитель IT-компании Брэндон Леблан, говорится на официальном сайте организации.
Леблан заявил, что новые возможности ОС смогут протестировать люди, которые установили бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.

"Наша цель — сделать Windows еще лучше, помогая нашим пользователям общаться с помощью текста и голоса", — пояснил представитель Microsoft.

Планируется, что пользователи ОС получат упрощенный доступ к GIF-изображениям, а также эмодзи. Помимо того, встроенный поиск позволит быстро выбирать анимированные изображения.
В операционной системе, по словам Леблана, сделают функцию упрощенного голосового набора. Получится в любой момент вызвать ассистента для диктовки, для этого надо будет применить комбинацию Win + H.
Ко всему прочему система автоматически расставит знаки препинания в набираемом голосом тексте. Так, при желании данную опцию можно выключить в настройках. Голосовой набор появится на английском, французском, португальском, испанском, китайском, японском, а также других языках.
Дата релиза новых функций в настоящий момент не уточняется.
Ранее компания Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Сообщество Mixer смогло перейти на Facebook Gaming.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Microsoft
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