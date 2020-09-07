Разработчиков российского ПО атаковали хакеры

Китайский хакеры из группировки Winnti атаковали разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, а также строительную компанию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.

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По информации издания, ранее группировка специализировалась на взломе промышленных и высокотехнологичных компаний из Европы и Тайваня, однако сейчас решила переключиться на российские организации.

Еще на стадии разработки хакеры внедряют вредоносный код, который позволяет получить доступ к банковским данным. Затем злоумышленники получают доступ к сетям и крадут необходимое. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов компании InfoWatch Андрея Арсентьева, китайские хакеры могут быть заинтересованы не столько в финансовой прибыли, сколько в корпоративном шпионаже для экспансии на российский рынок.

Кроме того, по подсчетам экспертов, на компании, которые занимаются разработкой ПО и системной интеграцией, приходится около трети атак в годовом выражении.