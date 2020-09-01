Данные миллионов россиян выставили на продажу

На одном из форумов даркнета появилось объявление о продаже базы данных клиентов ВТБ . По словам владельца архива, документ содержит десятки миллионов записей с номерами телефонов и паспортов россиян.

«Объявление о продаже базы данных клиентов ВТБ появилось на форуме в DarkNet 14 августа. «Известия» связались с владельцем. По его словам, в распоряжении есть база данных объемом «30—50 млн» записей. Данные могут выгружаться напрямую, день в день. Стоимость одной записи — 25 рублей», — пишет издание.

В тестовом фрагменте, который владелец архива выслал журналистам, содержатся ФИО, номера телефонов и паспортов 14 клиентов банка, 11 записей оказались достоверными. По словам близкого к Центробанку источника газеты, в регуляторе и ВТБ знают о появившемся объявлении. В самом банке сказали, что проверяют эту информацию с привлечением правоохранительных органов

Угрозы сохранности средств клиентов, как отметили, нет, поскольку выставленный на продажу набор данных не позволяет мошенникам предпринимать какие-либо действия со счетами. Кроме того, представитель ВТБ сказал, что слова о 30-50 млн записей не соответствуют действительности, так как общее число клиентов банка составляет 13,3 млн человек.