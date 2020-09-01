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Американский сегмент TikTok могут продать 1 сентября 

News.ru и ещё 18 2 часа назад
TikTok могут продать 1 сентября
Фото: globallookpress.com
1 сентября могут заключить сделку о приобретении какой-либо из американских компаний сегмента социальной сети TikTok, действующего в США. Фирма ByteDance уже определилась с выбором.
Как сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, китайская компания ByteDance выбрала покупателей сегментов популярной социальной сети. Главными претендентами выступают Oracle и Microsoft в сотрудничестве с Walmart.
Однако при этом, по сведениям телеканала, нарушить намеченные сроки заключения сделки могут власти КНР, которые настаивают на том, что компания — владелец соцсети должна будет согласовать с ними возможную продажу её американского представительства. Ранее сообщалось, что ByteDance требует за американский сегмент TikTok около $30 млрд
14 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американского президента, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США.
TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году.
Ранее NEWS.ru писал, что китайская компания ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores , Microsoft , Oracle , Netflix , США
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