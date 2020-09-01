TikTok могут продать 1 сентября

1 сентября могут заключить сделку о приобретении какой-либо из американских компаний сегмента социальной сети TikTok, действующего в США . Фирма ByteDance уже определилась с выбором.

Как сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, китайская компания ByteDance выбрала покупателей сегментов популярной социальной сети. Главными претендентами выступают Oracle Microsoft в сотрудничестве с Walmart

Однако при этом, по сведениям телеканала, нарушить намеченные сроки заключения сделки могут власти КНР, которые настаивают на том, что компания — владелец соцсети должна будет согласовать с ними возможную продажу её американского представительства. Ранее сообщалось, что ByteDance требует за американский сегмент TikTok около $30 млрд

14 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американского президента, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США.

TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году.