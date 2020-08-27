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Microsoft уже начала менять дизайн WIndows 10 

Ferra.ru 3 часа назад
Microsoft уже начала менять дизайн WIndows 10
Фото: Ferra.ru
Окна стали получать закруглённые края.
За последние несколько недель Microsoft выпустила обновления для приложений «Фотографии», «Календарь Windows», «Карты Windows», «Кино и ТВ», Sticky Notes и «Калькулятор». Все они получили новый дизайн с закруглёнными углами. Чтобы заметить изменения, нужно вызвать контекстное меню правым кликом по рабочей области приложения.
Windows Latest
Изменения пока не очень большие, но уже влияют на общее восприятие дизайна пользовательского интерфейса WIndows.
Также известно, что Microsoft работает над улучшением внешнего вида меню «Пуск» и «Центра поддержки». В будущем, операционная система должна полностью изменить облик по WinUI — платформе пользовательского интерфейса следующего поколения.
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Интернет , Гаджеты , Microsoft
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