Microsoft уже начала менять дизайн WIndows 10 

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Окна стали получать закруглённые края.

За последние несколько недель Microsoft выпустила обновления для приложений «Фотографии», «Календарь Windows», «Карты Windows», «Кино и ТВ», Sticky Notes и «Калькулятор». Все они получили новый дизайн с закруглёнными углами. Чтобы заметить изменения, нужно вызвать контекстное меню правым кликом по рабочей области приложения.

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Изменения пока не очень большие, но уже влияют на общее восприятие дизайна пользовательского интерфейса WIndows.

Также известно, что Microsoft работает над улучшением внешнего вида меню «Пуск» и «Центра поддержки». В будущем, операционная система должна полностью изменить облик по WinUI — платформе пользовательского интерфейса следующего поколения.