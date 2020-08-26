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WhatsApp подарит пользователям долгожданную функцию 

Мария Иванова и ещё 10 8 минут назад
В WhatsApp появится новая функция
Фото: depositphotos.com
Мессенджер WhatsApp внедряет новые инструменты по использованию хранилища. Как сообщает WABetaInfo, в приложении появится панель хранения, позволяющая понять, сколько места занимают мультимедийные файлы, которые собеседники отправляют друг другу.
Кроме того, в WhatsApp планируют добавить возможность поиска по конкретному чату.
WABetaInfo отмечает, что новые инструменты находятся в разработке и пока недоступны. Дата их выпуска пока неизвестна.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что WhatsApp начнет сохранять историю диалогов при переключении между устройствами на iOS и Android.
Также мессенджер позволит привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту.
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Интернет , Наука и техника
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