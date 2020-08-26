В WhatsApp появится новая функция

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Мессенджер WhatsApp внедряет новые инструменты по использованию хранилища. Как сообщает WABetaInfo, в приложении появится панель хранения, позволяющая понять, сколько места занимают мультимедийные файлы, которые собеседники отправляют друг другу.

Кроме того, в WhatsApp планируют добавить возможность поиска по конкретному чату.

WABetaInfo отмечает, что новые инструменты находятся в разработке и пока недоступны. Дата их выпуска пока неизвестна.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что WhatsApp начнет сохранять историю диалогов при переключении между устройствами на iOS и Android.

Также мессенджер позволит привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту.