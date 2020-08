Русскоязычные хакеры добрались до японских компаний

Японии 38 компаний разных профилей пострадали от русскоязычных хакеров, получивших доступ к паролям и именам пользователей в виртуальной частной сети. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на газету Nikkei.

По данным издания, хакеры в августе выставили на продажу информацию о VPN 900 мировых компаний. При этом 38 компаний пострадали от русскоязычных хакеров, которые получили доступ к VPN, через который могли добраться до основных систем компаний.

Среди этих компаний Hitachi Chemical Company, Ltd, Sumitomo Forestry, Zensho Co., Ltd., Onkyo, фармацевтическая компания Zenyaku Kogyo Co., Ltd., из сферы энергетики IWATANI CORPORATION, производитель оборудования DAIHEN Corporation.