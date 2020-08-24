Во «ВКонтакте» теперь можно искать работу 

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел "Работа". В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя. Об этом стало известно из пресс-релиза, который поступил в редакцию "РГ".

Данный раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в социальной сети в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps. В десктопной версии соцсети новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении — во вкладке "Сервисы", наряду с заказом еды, вызовом такси и покупками.

Лента вакансий в разделе "Работа" формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров — и предлагают варианты, на которые соискатель скорее всего откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы — например, подработки или вахтового метода, а также многих других.

В отдельных вкладках пользователи найдут вакансии, которые они отложили и на которые откликнулись. Также они могут перечитать своё резюме и изменить его — для этого достаточно перейти во вкладку "Резюме". Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях социальной сети. Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.