Новый вид мошенничества появился в WhatsApp 

Мошенники в WhatsApp активно используют методы социальной инженерии, когда пользователя популярного мессенджера вынуждают кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эксперт призвал задуматься, если вам предлагают произвести какие-то действия, чтобы, например, обновить приложение, получить новые эмодзи и стикеры, подтвердить свою активность в мессенджере и так далее. В частности, мошенники могут, прикрываясь именем разработчика, попросить переслать сообщение своим контактам, передаёт ПРАЙМ.

Пересылая сообщения другим, вы способствуете распространению мошенничества. Кроме того, в таких сообщениях, как правило, размещается фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти всё, что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных, — подчеркнул представитель Роскачества.

Также он напомнил, что ни при каких условиях нельзя предоставлять личную информацию, например, пароли, дату рождения, номер банковской карты, даже если сообщение с запросом пришло якобы от официального аккаунта разработчика.

Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление, — пояснил Лоевский.

А в некоторых случаях присылаемые с незнакомых аккаунтов файлы могут содержать сеющую в обществе панику информацию, поэтому лучше отключить функцию автозагрузки медиа в настройках WHatsApp.

Как писал NEWS.ru ранее, о способах защиты телефона ребёнка рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Эксперт считает, что, в первую очередь, к телефону несовершеннолетнего не стоит привязывать какие-то платёжные системы.