Мошенники в WhatsApp активно используют методы социальной инженерии, громкие имена компаний и актуальные темы, чтобы заставить пользователей перейти по ссылкам или загрузить файл. Об этом «Прайм» рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

«Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса)», — пояснил эксперт.

Он призвал пользователей популярного мессенждера очень настороженно отнестись к просьбам предоставить данные банковских карт или счетов, а также другую личную информацию, например, дату рождения или пароли. А также игнорировать просьбы разослать какую-то информацию своим контактам.

«В таких сообщениях, как правило, размещается фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти все, что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных», — пояснил Лоевский.

«Рамблер» писал, что ранее WhatsApp «для борьбы с дезинформацией в связи с пандемией коронавируса» ввел ограничения на пересылку «вирусных» сообщений, отправленных через цепочку пяти и более людей.