Как узнать местонахождение при выключенном телефоне

Руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы джет» Дмитрий Каросанидзе раскрыл агентству «Прайм» способы узнать местонахождение, если смартфон выключен.

Эксперт отметил, что смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. «Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам», — сказал он.

По его словам, стать полностью недоступным для слежки можно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно. Также существует возможность поместить смартфон в специальный чехол, непроницаемый для любых радиоизлучений.

Кнопочные телефоны в том числе передают сигнал, однако в таком случае извлечь батарею из устройства проще. Даже при авиарежиме отследить локацию смартфона возможно, заключил специалист.

В июне сообщалось, что отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных. Также пользователь может отключить определение геолокации устройства в настройках телефона, что позволит увеличить время работы смартфона от аккумулятора.