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Netflix запустил функцию случайного просмотра 

News.ru и ещё 1 24 минуты назад
Netflix запустил новую функцию
Фото: Reuters
Стриминговый сервис Netflix открыл функцию случайного просмотра. При нажатии кнопки Shuffle Play включается случайный фильм или сериал.
Пока что функция работает в тестовом режиме и доступна не всем пользователям. Согласно TechCrunch, платформа таким образом намерена помочь зрителям познакомиться с контентом, который больше всего соответствует их предпочтениям, сообщает Deadline.
В настоящее время неизвестно, планирует ли Netflix вводить Shuffle Play повсеместно.
В марте сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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Интернет , Другое , Наука и техника , Netflix
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