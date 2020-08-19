Netflix запустил новую функцию

Стриминговый сервис Netflix открыл функцию случайного просмотра. При нажатии кнопки Shuffle Play включается случайный фильм или сериал.

Пока что функция работает в тестовом режиме и доступна не всем пользователям. Согласно TechCrunch, платформа таким образом намерена помочь зрителям познакомиться с контентом, который больше всего соответствует их предпочтениям, сообщает Deadline.

В настоящее время неизвестно, планирует ли Netflix вводить Shuffle Play повсеместно.

В марте сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.