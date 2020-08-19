«Яндекс» объединил сервисы в одном приложении 

Российская IT-компания «Яндекс» выпустила на рынок суперприложение «Яндекс Go» в нем будут объединены некоторые городские сервисы компании. К примеру оно будет совмещать приложение по доставке еды, заказа продуктов, такси и каршеринга.

«Такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов — все это теперь собрано в «Яндекс Go», — сообщили в пресс-службе.

Первые попытки создания суперприложения произошли уже в марте текущего года. Тогда в приложении «Яндекс. Такси» встроили сервисы «Еда» и «Лавка».

Новое приложение с объединением множества сервисов будет установлено на базе приложения «Яндекс. Такси». Дополнительно в него войдут и расписания наземного городского транспорта, передает ТАСС.