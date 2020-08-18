Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В работе Facebook произошел сбой 

ТАСС и ещё 4 27 минут назад
В работе Facebook произошел сбой
Фото: ТАСС
Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния и округе Колумбия), а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах и Греции. В России незначительные проблемы фиксируют пользователи в Москве.
Проблемы в работе Facebook возникают в основном со входом в соцсеть (около 35% жалоб) и с просмотром новостной ленты (33%). Около 31% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
ТАСС: последние новости
Индийский стриминговый сервис создал аналог запрещенного в стране TikTok Индийский стриминговый сервис создал аналог запрещенного в стране TikTok "Яндекс" объявил о закрытии соцсети "Аура" "Яндекс" объявил о закрытии соцсети "Аура" Google заявила о несправедливости предлагаемого австралийского кодекса для медиарынка Google заявила о несправедливости предлагаемого австралийского кодекса для медиарынка
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
00:31
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
01:15
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
В мире СНГ
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
00:46
Первый президент захотел испытать вакцину РФ
В мире Другое
Ефремову нечем дышать
00:26
Ефремову нечем дышать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение